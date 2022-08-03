Даша Астафьева, Артем Пивоваров и Мисс Украина-2021 Александра Яремчук приняли участие в арт-проекте для помощи детям-переселенцам

С первых дней полномасштабного вторжения известные украинцы — музыканты, певцы, художники, дизайнеры, кинорежиссеры, телеведущие — инициируют сами или же присоединяются к разнообразным проектам и акциям, призванным помочь тем, кто наиболее пострадал от боевых действий в Украине. Имея огромное количество подписчиков, поклонников и доверие, они объединяют сотни тысяч украинцев вокруг благотворительных инициатив.

Андрей Трушковський

Андрій Джеджула

2 августа стартовал благотворительный арт-проект #CULTUREMATTERS, целью которого является помощь детям-переселенцам из оккупированных и наиболее обстреливаемых украинских городов и территорий. Художник Станислав Тиунов создал коллекцию из 10 сюрреалистических черно-белых принтов в формате преднамеренного минимализма и дилетантизма. Изображения были перенесены на футболки белого цвета, из которых была создана лимитированная коллекция — деньги от ее продажи пойдут на нужды пострадавших от войны детей.В роли селфи-моделей для лукбука коллекции #CULTUREMATTERS выступили певица и волонтер Даша Астафьева, лучший исполнитель года по версии музыкальной премии YUNA-2022 Артем Пивоваров, обладательница звания Мисс Украина-2021 Александра Яремчук, блогер Андрей Трушковский, блогер Андрей Трушковский волонтеры Тимур Мирошниченко, Никита Добрынин и Андрей Джеджула.

Артем Пивоваров

Даша Астафьева

Коллекция футболок белого цвета с принтами выставлена ​​на продажу на странице проекта в Instagram – https://www.instagram.com/culturematters.ua/, стоимость футболки составляет 999 грн.На полученные от продажи средства будут закуплены мягкие игрушки и игры для развития, поделки, раскраски, альбомы с наклейками для 194 детей-переселенцев из Харькова, Кременчуга и Мариуполя, которые находятся в Суботцовской территориальной общине в Кировоградской области и пребывают под опекой благотворительного фонда «Можем вместе».

Никита Добрынин

Александра Яремчук

«Дети наиболее чувствительны среди нас, они больше всего страдают от войны, — рассказывает Оксана Гуляева, директор фонда «Можем вместе», который является инициатором арт-проекта #CULTUREMATTERS. — Наш фонд в мирное время направляет усилия на развитие детей и молодежи. Сегодня даже во время войны дети должны проживать свое детство. Мы планируем на все вырученные деньги закупить для них мягкие игрушки и игры для развития, поделок, раскраски, альбомы с наклейками, чтобы занять, отвлечь и заинтересовать их».

В серию принтов арт-проекта вошли 10 из 100 рисунков, созданных Тиуновым в разное время в течение 23 лет под влиянием происходивших в стране событий. Ранее работы автора также использовались в видеоряде концертов певицы Alloise и в качестве обложки сингла Alexey Gorchitza.

Алексей Гладушевский

Тимур Мирошниченко