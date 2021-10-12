Подходим к планированию семьи ответственно

Средств контрацепции существует огромное количество, у каждого свои преимущества и недостатки. Для того чтобы выбрать средство, которое подходит вам, необходимо проконсультироваться с врачом. Мы же просто расскажем о самых популярных и надежных средствах контрацепции.

Барьерные контрацептивы

Барьерные контрацептивы – самый надежный вариант защиты от нежелательной беременности. Речь идет о всем известном презервативе, а также о маточном колпачке и влагалищной диафрагме.

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Презерватив. Самый надежный контрацептив, который, к тому же, защищает и от половых инфекций.

Самый надежный контрацептив, который, к тому же, защищает и от половых инфекций. Маточный колпачок – полиуретановый мешочек, который вставляется во влагалище и удерживается там с помощью специальных колец.

– полиуретановый мешочек, который вставляется во влагалище и удерживается там с помощью специальных колец. Влагалищная диафрагма – отличный вариант безопасной контрацепции после родов и во время грудного вскармливания. Главный минус – сложно одевается, и у некоторых латекс, из которого сделано изделие, может вызывать сильную аллергию.

Оральная контрацепция

Здесь речь идет о гормональных препаратах. Подобрать гормональные контрацептивы может только врач. Главные недостатки: регулярный прием лекарств, пропуск двух приемов может быть чреват незапланированной беременностью.

Спирали

Популярный метод контрацепции, однако им воспользоваться могут далеко не все. Спирали устанавливают только рожавшим женщинам, у которых отсутствуют патологические изменения в шейке матки. Однако действенность этого средства контрацепции ниже, чем у вышеперечисленных, поскольку известны случаи, когда зачатие происходило при использовании этого контрацептива.

Посткоитальная контрацепция

Речь идет о препаратах, которые принимают после полового акта, если не было возможности позаботиться о контрацепции раньше. Лекарство принимают сразу после полового акта, но с ними нельзя частить: таблетки можно принимать не чаще двух раз в месяц.

Контрацептивный пластырь

Контрацептивный пластырь считается одним из самых эффективных способов предотвращения нежелательной беременности. Согласно научным данным, пластырь дает 99% эффективность и правильном использовании и 91% эффективность при «типичном». Пластырь выделяет в организм женщины гормоны, которые препятствуют зачатию. Его нужно менять раз в неделю, а использовать – три недели, а потом делать перерыв.

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