Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд тайно поженились
Западные СМИ сообщают, что звезда "Зорянных войн" Юэн Макгрегор тайно женился на матери своего пятого ребенка, американской актрисе Мэри Элизабет Уинстед, пишет издание Page Six со ссылкой на инсайдера. Знаменитости сильно влюблены друг в друга, а рождение общего ребенка только укрепило их связь.
Отмечается, что актер и его коллега познакомились в 2016 году на съемках фильма "Фарго", а в 2017 году вспыхнул роман. Из-за этой связи сразу два брака закончились разводом: Уинстед развелась с мужем Райли Стернсом, с которым прожила семь лет, а Макгрегор расстался с женой Евой Мавракис после более 20 лет семейной жизни.
Официально поводом для расставания актера с женой называли непримиримые разногласия, однако поклонники и журналисты посчитали, что настоящей причиной развода стал роман Эвана Макгрегора и Мэри Элизабет Уинстед.
Летом 2021 года стало известно, что влюбленные стали родителями — у пары родился первый общий сын.
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