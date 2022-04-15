Жена Сасанчина объявила об их разрыве спустя 3 месяца после рождения дочери
Победитель шоу «Голос країни» расстался с супругой
Украинский исполнитель Роман Сасанчин, который является победителей десятого сезона «Голосу країни» и второго сезона «Голосу. Діти», разошелся с женой.
Читайте также: Джей Ло рассекретила, как Аффлек позвал ее замуж — видеоО разрыве пары стало известно из Инстаграма Иванны Сасанчин. В разделе сторис девушка сообщила, что она и Роман — больше не семья. Иванна добавила, что ее отношения с известным супругом ухудшились месяц назад.
«Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю, что со временем переболит», — написала она.
20-летний Роман пока не комментировал заявление своей жены, которая старше его на четыре года. Напомним, что пара официально поженилась 2 декабря прошлого года. А спустя три недели, накануне Нового года, у них родилась дочь Елизавета.
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