Победитель шоу «Голос країни» расстался с супругой

Жена Сасанчина объявила об их разрыве спустя 3 месяца после рождения дочери instagram.com/sasanchyn_official

Украинский исполнитель Роман Сасанчин, который является победителей десятого сезона «Голосу країни» и второго сезона «Голосу. Діти», разошелся с женой.

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О разрыве пары стало известно из Инстаграма Иванны Сасанчин. В разделе сторис девушка сообщила, что она и Роман — больше не семья. Иванна добавила, что ее отношения с известным супругом ухудшились месяц назад.

«Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю, что со временем переболит», — написала она.

Роман Сасанчин расстался с женой Фото: instagram.com/annavi_i

20-летний Роман пока не комментировал заявление своей жены, которая старше его на четыре года. Напомним, что пара официально поженилась 2 декабря прошлого года. А спустя три недели, накануне Нового года, у них родилась дочь Елизавета.

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