С кем сейчас встречается бывшая жена Брюса Уиллиса

Голливудская актриса и модель Деми Мур закрутила роман с мужчиной, который младше ее на 13 лет. По данным Page Six, 59-летняя кинозвезда состоит в отношениях с известным швейцарским шеф-поваром и ресторатором Дэниелом Хаммом. Издание пишет, что парочка тайно встречается уже несколько месяцев.

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Деми и Дэниел впервые вместе появились на публике в начале марта на Неделе моды в Париже. Они посетили показ женской одежды Chloe Fall/Winter 2022/2023. Пара сидела в первом ряду вместе с теннисисткой Марией Шараповой и актрисой Гугу Мбата-Роу. Пока представители Мур и Хамма не комментируют новость об их романе.

Деми Мур встречается с Дэниелом Хаммом Getty Images

Напомним, что Деми была замужем трижды: с рок-музыкантом Фредди Муром и голливудскими актерами Брюсом Уиллисом и Эштоном Кутчером.

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