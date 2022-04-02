57-летний Киану Ривз впервые женится — СМИ
Похоже, голливудская кинозвезда Киану Ривз готов распрощаться с холостяцкой жизнью. По крайней мере, в этом уверены папарацци, которые застукали 57-летнего актера за покупкой кольца.
Читайте также: Энистон и Питт сошлись спустя 17 лет после развода — СМИКак сообщает издание Daily Mail, Ривз был замечен в ювелирном магазине Irene Neuwirth на Мелроуз-плейс в районе Западного Голливуда. Мужчина 40 минут рассматривал кольца с бриллиантами, жемчугом и аквамарином и, по словам очевидцев, все-таки сделал выбор.
Отметим, что Киану 4 года состоит в отношениях с художницей и скульптором Александрой Грант, которая младше его на 9 лет. СМИ предполагают, что Ривз сделает предложение возлюбленной в ее день рождения 4 апреля.
Звезда «Матрицы» никогда не был женат. В 1999 году Ривз и его тогдашняя девушка, актриса Дженнифер Сайм, могли бы стать родителями, однако их дочь появилась на свет мертворожденной. Спустя полтора года Дженнифер погибла в автокатастрофе. Также до романа с Грант у Киану были романтические отношения с режиссером Брендой Дэвис и моделью Чайной Чоу.
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