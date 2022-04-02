Актер собирается сделать предложение своей девушке

Похоже, голливудская кинозвезда Киану Ривз готов распрощаться с холостяцкой жизнью. По крайней мере, в этом уверены папарацци, которые застукали 57-летнего актера за покупкой кольца.

Читайте также: Энистон и Питт сошлись спустя 17 лет после развода — СМИ

Как сообщает издание Daily Mail , Ривз был замечен в ювелирном магазине Irene Neuwirth на Мелроуз-плейс в районе Западного Голливуда. Мужчина 40 минут рассматривал кольца с бриллиантами, жемчугом и аквамарином и, по словам очевидцев, все-таки сделал выбор.

Отметим, что Киану 4 года состоит в отношениях с художницей и скульптором Александрой Грант, которая младше его на 9 лет. СМИ предполагают, что Ривз сделает предложение возлюбленной в ее день рождения 4 апреля.

Звезда «Матрицы» никогда не был женат. В 1999 году Ривз и его тогдашняя девушка, актриса Дженнифер Сайм, могли бы стать родителями, однако их дочь появилась на свет мертворожденной. Спустя полтора года Дженнифер погибла в автокатастрофе. Также до романа с Грант у Киану были романтические отношения с режиссером Брендой Дэвис и моделью Чайной Чоу.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: