Модель рассекретила имя второго ребенка

Как Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм назвали новорожденную дочь Getty Images

В прошлые выходные западные СМИ сообщили о пополнении в семье Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхэма. Представитель новоиспеченных родителей рассекретил таблоидам, что 34-летняя супермодель родила своему 54-летнему возлюбленному, актеру Джейсону Стэтхэму дочь.

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Спустя несколько дней Рози подтвердила эту информацию, опубликовав в Инстаграм-профиле снимок колыбели, из которой выглядывает крошечная ручка малышки. В описании к фото звезда подиумов рассказала, что девочка появилась на свет 2 февраля, и озвучила ее имя. Второго ребенка Хантингтон-Уайтли и Стэтхэм решили назвать Изабеллой Джеймс.

Напомним, что у звездной пары есть сын Джек Оскар, которому в июне исполнится 5 лет.

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