Далеко не всегда у первой влюбленности счастливый финал, поэтому очень важно поддержать ребенка

Первая влюбленность — это прекрасное чувство, которое может запомниться надолго. Как правило, оно проявляется в подростковом возрасте и нечасто бывает взаимным. Как определить, что ребенок влюбился, и что делать, если первая влюбленность не взаимная, Ivona узнала у психолога Анны Фесенко.

Психолог Анна Фесенко пресс-служба

Первая влюбленность ребенка: как проявляется

Первая влюбленность — важно, поскольку это первый опыт, который запоминается на всю жизнь и влияет на отношения с партнером в будущем. На этом этапе формируется определенная жизненная стратегия дальнейших отношений с партнером. Первая влюбленность случается чаще всего в подростковом возрасте, и это яркие, эмоционально насыщенные, красивые чувства, определенный внутренний процесс с фиксацией на объекте любви.

Редко первая влюбленность бывает созидательной и взаимной, чаще всего наоборот: первый опыт становится травматичным, поскольку подросток еще не знает, как правильно справляться со своими чувствами и с ситуацией в целом. В этом возрасте все чувства воспринимаются острее, психика еще неустойчива и нужного опыта нет.

Часто ребенок уходит в себя, появляется депрессивное состояние — пропадает интерес к чему-либо, снижается аппетит, появляется рассеянность и равнодушие к окружающим, он может слушать грустную музыку и избегать контактов с другими людьми. Также может иметь место агрессия к объекту любви.

Первая влюбленность у ребенка: что должны делать родители

По словам психолога, без правильной поддержки пройти период первой не взаимной влюбленности детям очень сложно, а родителям ребенок в подростковом возрасте редко открывается. Поэтому психолог дала несколько советов.

Не обесценивайте чувства ребенка. Это важнейший этап развития в его жизни. Ни в коем случае не высмеивайте чувства и не осуждайте. Задача родителей, на мой взгляд, — просто быть рядом, понимать и принимать ребенка в этой ситуации.

Это важнейший этап развития в его жизни. Ни в коем случае не высмеивайте чувства и не осуждайте. Задача родителей, на мой взгляд, — просто быть рядом, понимать и принимать ребенка в этой ситуации. Смените обстановку, если есть такая возможность. Можете поехать с ребенком в отпуск или на выходные в другой город или страну.

Можете поехать с ребенком в отпуск или на выходные в другой город или страну. Запишите ребенка в спортивные секции или творческие студии. Но только при его желании. Самое главное, чтобы ребенку было это интересно и происходило переключение внимания.

Но только при его желании. Самое главное, чтобы ребенку было это интересно и происходило переключение внимания. Незаметно наблюдайте за сыном/дочерью. Чтобы не пропустить важную проблему, возникающую вследствие неразрешимых эмоциональных вопросов, так называемый селфхарм — преднамеренное причинение какого-либо вреда своему телу без суицидальных намерений. Это могут быть порезы, ожоги, следы от ударов об твердые предметы и т. д. В группе риска как раз и оказываются подростки, поскольку у них возникают трудности в регулировании своих эмоций. Они как бы переводят эмоциональную боль в физическую, а также могут таким образом наказывать себя, чувствуя свою ненужность и никчемность.

Чтобы не пропустить важную проблему, возникающую вследствие неразрешимых эмоциональных вопросов, так называемый селфхарм — преднамеренное причинение какого-либо вреда своему телу без суицидальных намерений. Это могут быть порезы, ожоги, следы от ударов об твердые предметы и т. д. В группе риска как раз и оказываются подростки, поскольку у них возникают трудности в регулировании своих эмоций. Они как бы переводят эмоциональную боль в физическую, а также могут таким образом наказывать себя, чувствуя свою ненужность и никчемность. Обратитесь к психологу. Найдите психолога, который с помощью психологических инструментов поможет ребенку мягко выйти из негативного состояния неразделенной влюбленности и сформировать качественный фундамент для будущих созидательных отношений с партнером.

Что делать, если ребенок наносит себе повреждения или у него появляются суицидальные мысли?

Если же заметили, что ребенок наносит себе повреждения, нужно аккуратно, деликатно поговорить с ним об этом. Окажите первую медицинскую помощь, объясните последствия таких действий, в том числе на примерах других людей.

Суицидальные мысли — это большая и действительно опасная проблема. Поэтому лучшая профилактика суицида — контакт родителей и ребенка. Успеваемость в школе, какие-либо достижения не играют такой роли в становлении здоровой личности и формировании новых, качественных жизненных стратегий, как мудрые, любящие, принимающие родители. Речь идет не о родителях-жертвах или типажей «яжмать», а зрелых личностях, возможно, иногда выходящих за пределы шаблонов общества, но тонко чувствующих своих детей, таких, кто становится для них надежной опорой в разных ситуациях.

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