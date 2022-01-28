Стоит ли вступать в брак в зрелом возрасте?

Любовь и желание создать семьи могут прийти в любом возрасте. Ivona решила разобраться, какие браки называют поздними, какие плюсы и минусы у них есть.

Поздний брак: возраст

Традиционно, поздним браком считается союз, заключенный после 30 лет. Однако, сегодня молодые люди все позже создают семьи и средний возраст вступления в брак 25-34 года. Хотя во многом это зависит от страны. Например, в Великобритании средний возраст вступления в брак — 32 года, поэтому поздними браками называют союзы от 32 лет. Поэтому исходя из ситуации в современном мире, вступление в брак в 25-33 года уже не считают поздним браком, а мужчинам и вовсе рекомендуют не создавать семьи до 30 лет.

В тоже время, некоторые психологи считают 40-летие — критичной точкой для брака, и подозревают у человека, не вступившего в брак до этого возраста, определенные психологические проблемы.

Поздний брак: плюсы создания семьи в зрелом возрасте

Партнеры реализовались в профессиональной сфере. К этому возрасту многие уже смогли реализоваться в профессиональной сфере, построить карьеру, достичь определенных успехов. Этому сопутствует и финансовая состоятельность.

Опыт в быту. К этому возрасту люди уже, как правило, знают, откуда берутся продукты в холодильнике, как оплачивать коммунальные услуги и может пережили уже один ремонт.

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Более крепкие отношения. Социологи сравнивали отношения между 20-ти и 30-летними парами и выяснилось, что в старшем возрасте отношения у пар более крепкие, они практически не задумываются о разводе. Эксперты считают, что люди с возрастом лучше понимают свои потребности, а значит, и делают правильный выбор супруга.

Умение идти на компромисс. У обоих партнеров уже есть опыт общения с противоположным полом, поэтому мужчины, наверное, знакомы с перепадами настроения у женщин, а девушки не будут в шоке от того, что возлюбленный хочет периодически проводить время с друзьями за просмотром футбола или на рыбалке.

Продуманный подход к планированию детей. В этом возрасте люди осознанно планируют детей, их воспитание и обеспечение.

Поздний брак: минусы

Несмотря на все плюсы вступления в брак в зрелом возрасте, у таких союзов есть и минусы.

Карьера в ущерб семье. Люди, привыкшие много времени уделять своей карьере и работе, могут и дальше ставить свое профессиональное развитие в приоритете. Таким образом, это может негативно сказаться на семье.

Нежелание идти на компромисс. Несмотря на то, что к старшему возрасту вырабатывается умение идти на компромисс, также может появиться и нежелание это делать. Может возникнуть классическая ситуация, когда столкнулись два холостяка с устоявшимися привычками и принципами.

Меньше романтики. К старшему возрасту у людей все меньше желания совершать романтические безумства, как в юности. Поэтому ожидать много романтических мелочей от возлюбленного не стоит.

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