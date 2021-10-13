Новая девушка рэпера Tyga обвинила его в избиении

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В Сети появилась информация о том, что бывший парень Кайли Дженнер – известный рэпер Tyga избил свою новую возлюбленную.

На своей странице в Инстаграм американская модель Камарин Суонсон шокировала поклонников ужасной новостью. Девушка публично обвинила своего парня Tyga в физическом насилии и опубликовала фото лица, на котором были ссадины. По ее словам, бывший парень Кайли Дженнер избил ее.

«Мне так неудобно и стыдно, что я дошла до этого, но я должна постоять за себя», – написала модель она.

Камарин Суонсон в синяках, фото: instagram.com/camarynswanson

По информации других источников, девушка приехала к возлюбленному посреди ночи и неадекватно себя вела. Она была пьяна и громко кричала на пороге его дома. После чего рэпер впустил ее в дом для разговора, однако оттуда ее уже забрала мать всю в синяках.

Камарин Суонсон, фото: instagram.com/camarynswanson

Tyga и Камарин Суонсон, фото: instagram.com/camarynswanson

Мать модели сообщила, что написала на музыканта заявление в полицию, обвинив в физическом насилии, однако его не арестовали.

Отметим, что во вторник, 12 октября, Tyga должен давать показания в суде, но пока никакой информации об этом не было.

Напомним, что о романе Камарин Суонсон и Tyga стало известно весной. С лета текущего года появились слухи о том, что пара обручилась, но после некоторого времени пара рассталась.

Кайли Дженнер с бывшим парнем рэпером Tyga Getty Images

Ранее рэпер Tyga состоял в отношениях с миллиардершей Кайли Дженнер. Пара рассталась в 2017 году, но после разрыва их частенько видели вместе.

Кайли Дженнер и Tyga Getty Images

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