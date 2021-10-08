Певица откровенно рассказала о разводе с экс-мужем Саймоном Конекки

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Известная британская певица Адель дала откровенное интервью для Vogue, в котором рассказала о своем новом альбоме и разводе с бывшим супругом Саймоном Конекки. По ее словам, ее жизнь начала стремительно манятся, когда ей было 27-32 года. Тогда и начались личные потери и потрясенья.

«Затем я попала в обратную связь с Сатурном. Здесь я потеряла смысл жизни. Это потрясло мою жизнь. Я начала задаваться вопросами: кто я? Что я хочу делать? Что делает меня по-настоящему счастливой? И так далее…» – сказала она, добавив, что не винит в этом свой развод, но это было его частью.

Также она добавила, что причиной из развода не была измена или обида.

«Я просто была в движении, и я была недовольна. Никто из нас не сделал ничего плохого. Ни один из нас не обидел друг друга или что-то в этом роде. Это было просто: я хочу, чтобы мой сын видел, как я действительно люблю, и мы любим друг друга. Для меня это действительно важно... С тех пор я была в пути, чтобы найти свое настоящее счастье», – призналась певица.

Адель с бывшим мужем Саймоном Конекки Фото из открытых источников

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Отметим, что Адель и ее бывший муж Саймон Конекки на время расставались, прежде чем сообщить об этом общественности. Но вскоре она подала на развод в 2019 году и развелась с мужем после семи лет брака.

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