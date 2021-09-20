«Эмми-2021»: названы лучшие актеры года
Список всех победителей премии «Эмми-2021»
В ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми», во время которой были названы лучшие актеры 2021 года, режиссеры, сценаристы, а также сериалы.. Мероприятие состоялось в Microsoft Theater, а в роли ведущего выступил американский комик Седрик «Развлекатель».
Читайте также: ТОП-5 звезд, которые выросли в однополых семьяхТриумфатором премии стал сериал «Корона», который выиграл семь наград. Рассказываем, кто еще получил заветные статуэтки «Эмми-2021» в 28-ми номинациях.
Список всех лауреатов премии «Эмми-2021»
- Лучший мини-сериал — «Ход королевы»
- Лучшая актриса мини-сериала — Кейт Уинслет, «Мейр из Исттауна»
- Лучший актер мини-сериала — Юэн Макгрегор, «Холстен»
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале — Джулианн Николсон, «Мейр из Исттауна»
- Лучший актер второго плана в мини-сериале — Эван Питерс, «Мейр из Исттауна»
- Лучший режиссер мини-сериала — Скотт Фрэнк, «Ход королевы»
- Лучший сценарий мини-сериала — Михаэла Коэл, «Я могу тебя уничтожить»
- Лучший драматический сериал — «Корона»
- Лучшая актриса драматического сериала — Оливия Коулман, «Корона»
- Лучший актер драматического сериала — Джош ОʼКоннор, «Корона»
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон, «Корона»
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Тобиас Мензис, «Корона»
- Лучший режиссер драматического сериала — Джессика Хоббс, «Корона»
- Лучший сценарий в драматическом сериале — Питер Морган, «Корона»
- Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо»
- Лучшая актриса комедийного сериала — Джин Смарт, «Хитрости»
- Лучший актер комедийного сериала — Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Ханна Уэддингхэм, «Тед Лассо»
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстайн, «Тед Лассо»
- Лучший режиссер комедийного сериала — Люсия Аньелло, «Хитрости»
- Лучший сценарий в комедийном сериале — Люсия Аньелло, Пол Даунс, Джен Статски, «Хитрости»
- Лучший телефильм — «Долли Партон: Рождество на площади»
- Лучшее разговорное варьете — «События прошедшей недели с Джоном Оливером»
- Лучшая конкурсная реалити-программа — «Королевские гонки Ру Пола»
- Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале — Дэйв Шаппелл в роли ведущего в Saturday Night Live («Эпизод: Host: Dave Chappelle»)
- Лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале — Майя Рудольф в роли сенатора Камалы Харрис в Saturday Night Live («Эпизод: Host: Maya Rudolph»)
- Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале — Кортни Б. Вэнс в роли Джорджа Фримена в «Стране Лавкрафта» («Эпизод: Whitey’s On The Moon»)
- Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале — Клэр Фой в роли королевы Елизаветы II в «Короне» («Эпизод: 48:1»)
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