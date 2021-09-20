Список всех победителей премии «Эмми-2021»

В ночь на 20 сентября в Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми», во время которой были названы лучшие актеры 2021 года, режиссеры, сценаристы, а также сериалы.. Мероприятие состоялось в Microsoft Theater, а в роли ведущего выступил американский комик Седрик «Развлекатель».

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Список всех лауреатов премии «Эмми-2021»

Лучший мини-сериал — «Ход королевы»

— «Ход королевы» Лучшая актриса мини-сериала — Кейт Уинслет, «Мейр из Исттауна»

Триумфатором премии стал сериал «Корона», который выиграл семь наград. Рассказываем, кто еще получил заветные статуэтки «Эмми-2021» в 28-ми номинациях.

Кейт Уинслет Getty Images

Лучший актер мини-сериала — Юэн Макгрегор, «Холстен»

— Юэн Макгрегор, «Холстен» Лучшая актриса второго плана в мини-сериале — Джулианн Николсон, «Мейр из Исттауна»

— Джулианн Николсон, «Мейр из Исттауна» Лучший актер второго плана в мини-сериале — Эван Питерс, «Мейр из Исттауна»

— Эван Питерс, «Мейр из Исттауна» Лучший режиссер мини-сериала — Скотт Фрэнк, «Ход королевы»

«Ход королевы» Getty Images

Лучший сценарий мини-сериала — Михаэла Коэл, «Я могу тебя уничтожить»

— Михаэла Коэл, «Я могу тебя уничтожить» Лучший драматический сериал — «Корона»

— «Корона» Лучшая актриса драматического сериала — Оливия Коулман, «Корона»

— Оливия Коулман, «Корона» Лучший актер драматического сериала — Джош ОʼКоннор, «Корона»

— Джош ОʼКоннор, «Корона» Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон, «Корона»

Джиллиан Андерсон Getty Images

Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Тобиас Мензис, «Корона»

— Тобиас Мензис, «Корона» Лучший режиссер драматического сериала — Джессика Хоббс, «Корона»

— Джессика Хоббс, «Корона» Лучший сценарий в драматическом сериале — Питер Морган, «Корона»

— Питер Морган, «Корона» Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо»

— «Тед Лассо» Лучшая актриса комедийного сериала — Джин Смарт, «Хитрости»

— Джин Смарт, «Хитрости» Лучший актер комедийного сериала — Джейсон Судейкис, «Тед Лассо»

Джейсон Судейкис Getty Images

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Ханна Уэддингхэм, «Тед Лассо»

— Ханна Уэддингхэм, «Тед Лассо» Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстайн, «Тед Лассо»

— Бретт Голдстайн, «Тед Лассо» Лучший режиссер комедийного сериала — Люсия Аньелло, «Хитрости»

— Люсия Аньелло, «Хитрости» Лучший сценарий в комедийном сериале — Люсия Аньелло, Пол Даунс, Джен Статски, «Хитрости»

— Люсия Аньелло, Пол Даунс, Джен Статски, «Хитрости» Лучший телефильм — «Долли Партон: Рождество на площади»

— «Долли Партон: Рождество на площади» Лучшее разговорное варьете — «События прошедшей недели с Джоном Оливером»

— «События прошедшей недели с Джоном Оливером» Лучшая конкурсная реалити-программа — «Королевские гонки Ру Пола»

— «Королевские гонки Ру Пола» Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале — Дэйв Шаппелл в роли ведущего в Saturday Night Live («Эпизод: Host: Dave Chappelle»)

— Дэйв Шаппелл в роли ведущего в Saturday Night Live («Эпизод: Host: Dave Chappelle») Лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале — Майя Рудольф в роли сенатора Камалы Харрис в Saturday Night Live («Эпизод: Host: Maya Rudolph»)

— Майя Рудольф в роли сенатора Камалы Харрис в Saturday Night Live («Эпизод: Host: Maya Rudolph») Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале — Кортни Б. Вэнс в роли Джорджа Фримена в «Стране Лавкрафта» («Эпизод: Whitey’s On The Moon»)

— Кортни Б. Вэнс в роли Джорджа Фримена в «Стране Лавкрафта» («Эпизод: Whitey’s On The Moon») Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале — Клэр Фой в роли королевы Елизаветы II в «Короне» («Эпизод: 48:1»)

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