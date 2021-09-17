Солистка группы KAZKA рассказала о новых отношениях.

Вокалистка мегапопулярной украинской группы KAZKA и участница "Танців зірками 2021" Александра Зарицкая рассекретила, что снова влюблена. После расставания с парнем, с которым закрутила роман 2 года назад в Венгрии, артистка объявила о новых отношениях.

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О новых отношениях Зарицкая рассказала в интервью программе "Зірковий шлях" во время 49-й украинской недели моды. Звезда оставила в тайне имя возлюбленного, однако призналась, что он не из мира шоу-бизнеса.

"Я сейчас встречаюсь с парнем. Он не из шоу-бизнеса. У меня такое мечтательное и влюбленное настроение. Поэтому, кто знает, что будет", — сказала Александра.

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