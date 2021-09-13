Самая богатая певица Украины показала, как отметила день рождения Арабеллы и Мирабеллы.

Заслуженная артистка Украины, обладательница титула "Миссис мира 2008" и супруга миллиардера Мохаммада Захура, певица Камалия решила показать подписчикам, какой праздник устроила дочерям по случаю их дня рождения.

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8-летие двойняшки Арабелла и Мирабелла отметили еще 6 сентября, однако звездная мама только спустя неделю обнародовала кадры с грандиозной вечеринки. Камалия вместе с мужем заказали фотозону с диснеевскими принцессами, пригласили акробатов и даже устроили фаершоу. Также на празднике выступила и сама певица.

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