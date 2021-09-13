Известные певицы, актрисы и модели, которые состояли в отношениях с личными охранниками.

ТОП-5 знаменитых женщин, у которых были романы с телохранителями Getty Images

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В начале года знаменитая американская фотомодель и актрисаошеломила поклонников новостью об очередной свадьбе. 54-летняя знаменитость в шестой раз пошла под венец. На этот раз ее избранником стал мужчина не из мира шоу-бизнеса. Звезда сериалов “Спасатели Малибу“ и “V.I.P.“ стала женой телохранителя Дэна Хейтерса.

Андерсон не единственная знаменитость, которая крутила роман с личным охранником. Вспоминаем еще четырех звездных женщин, которые были влюблены в своих телохранителей.

Принцесса Стефания

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Сестра нынешнего князя Монако Альбера II, принцесса Стефания в юности немало хлопот доставляла своей семье. Младшая дочь Ренье III и Грейс Келли известна своими скандальными выходками. Мало того, что в 21-летнем возрасте она тайком от родителей снялась в клипе полуобнаженной, так еще и родила внебрачных детей от личного телохранителя Даниеля Дюкре. После появления на свет сына Луи и дочери Полин пара все таки сыграла свадьбу в 1995 году, однако уже через год брак распался из-за измены Дюкре.

Принцесса Стефания и Даниель Дюкре Getty Images

Анастейша

Американскую исполнительницу Анастейшу "затащить" в ЗАГС удалось только одному мужчине. В 39-летнем возрасте певица пошла под венец со своим телохранителем Уэйном Ньютоном. Но, к сожалению, брак пары продлился недолго. Спустя три года после свадьбы они расстались.

Анастейша и Уэйн Ньютон Getty Images

Мадонна

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Легендарная поп-звезда Мадонна в 90-х годах пару лет встречалась с личным охранником Джеймсом Олбрайтом. Однако, об их романе стало известно в начале нулевых годов. Оказавшись без денег, Джеймс решил заработать на интимных подробностях его отношений со знаменитой экс-возлюбленной. Мужчина решил продать любовные письма, аудиозаписи и даже нижнее белье Мадонны.

Мадонна Getty Images

Хайди Клум

Не дождавшись официального развода с британским певцом Силом, немецкая супермодель Хайди Клум в сентябре 2012 года закрутила роман с охранником Мартином Кристеном. Поговаривают, что телохранитель неоднократно звал ее замуж, однако она не торопилась с ответом. А в январе 2014-го стало известно об расставании пары.

Хайди Клум и Мартин Кристен Getty Images

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