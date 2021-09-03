Кто из украинских и зарубежных звезд встретил вторую половинку в соцсетях или на сайтах знакомств.

Эти звезды украинского и мирового шоу-бизнеса верят в большую силу Сети. Ведь благодаря Интернету они смогли найти вторую половинку. Рассказываем, кто из знаменитостей встретил любовь на сайтах знакомств или в соцсетях.

Руслана Писанка

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Украинская ведущая и актриса не стесняется рассказывать в различных интервью о том, как у нее завязался роман с нынешним мужем, бизнесменом Игорем Исаковым. По словам супругов, Игорь вместе с сыном от первого брака искал подтвержденные профили знаменитостей в соцсетях. Так он оказался на странице Русланы. Артистка так понравилась Исакову, что он решил ей написать и позвать на свидание. Однако, получил отказ. Но мужчине все-таки удалось получить от Русланы номер ее телефона. Через две недели они встретились. Правда, Писанка опоздала аж на 5 часов потому, что просто забыла. Вместе они сходили в Софию Киевскую. А после года и четырех месяцев любовных отношений сыграли свадьбу. Супруги вместе уже 9 лет.

Руслана Писанка и Игорь Исаков instagram.com/pisankaruslana

Приянка Чопра

В 2016 году американский певец Ник Джонас записал трек «Close». Песня очень понравилась модели, певице и актрисе Приянке Чопре. Индийская красотка решила подписаться на своего кумира. Джонас тут же отреагировал на нового читателя. Он написал Приянке в директ и со временем их общение в соцсети перешло в флирт. В 2018 году влюбленные сыграли роскошную свадьбу на родине Чопры.

Приянка Чопра и Ник Джонас Getty Images

Джо Джонас

Младший брат Ника Джонас тоже решил попробовать найти любовь в Сети. Однажды музыкант наткнулся на страницу звезды «Игры престолов» Софи Тернер. Актриса очень понравилась Джо, поэтому он ей написал сообщение. И, похоже, все прошло удачно. Недавно пара отметила вторую годовщину свадьбы. У звездных супругов есть годовалая дочь Уилла.

Джо Джонас и Софи Тернер Getty Images

Мэнди Мур

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Однажды звезда сериала «Это мы» опубликовала в Инстаграм пост о своей любимой музыкальной группе «Dawes». Солист коллектива Тейлор Голдсмит увидел публикацию актрисы и решил написать ей. Долгое время они общались по электронной почте. А вот как развивались их любовные отношения дальше, звездная пара предпочитает держать в тайне. Отметим, что в феврале 2021 года 37-летняя Мур впервые стала мамой.

Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит Instagram

Сара Полсон

Впервые актрисы Сара Полсон и Холланд Тейлор встретились в 2005 году, однако тогда между ними не завязался диалог. Спустя 10 лет они снова пересеклись на одном из мероприятий и решили подписаться друг на друга в Твиттере. Именно благодаря общению в соцсети между женщинами вспыхнула страсть. Огромная разница в возрасте не мешает 46-летней Полсон и 78-летней Тейлор вот уже 6 лет быть вместе.

Сара Полсон и Холланд Тейлор Getty Images

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