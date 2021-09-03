Дочь Владимира Кличко и Хейден Панеттьери не живет ни с одним из родителей.

Виталий Кличко рассекретил, с кем на самом деле живет его племянница Getty Images

Мэр Киева и титулованный украинский боксер Виталий Кличко признался, как часто общается с племянницей Кайей Евдокией. В интервью программе «Зірковий шлях» политик рассекретил, что видится с дочерью брата Владимира Кличко и американской актрисы Хейден Панеттьери несколько раз в неделю.

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По словам Кличко-старшего, Кайя Евдокия не живет ни с одним из родителей. Воспитанием девочки занимается ее бабушка по отцовской линии. В программе отмечается, что Владимир Кличко сейчас работает за границей. Он преподает в Швейцарском университете и Гарварде.

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