До 1880 года в Сиаме был запрет на прикосновение к монаршим особам. Причем не просто запрет, а каждому прикоснувшемуся обещались смертная казнь, проклятие всех родственников и будущих колен

В те времена королевская семья приравнивалась к божественной. После 1880 года запрет упразднили из-за большой трагедии. В мае того года, на глазах у сотни слуг утонули 19-летняя королева Сиама и ее дочь. Лодка, на которой они плыли в сторону летнего дворца – перевернулась, плавать никто из королевской четы не умел. Делая много брызг, вопя и отчаянно хлопая по воде, конечно же, королева звала на помощь. Стражники не просто читали закон, но и чтили его, потому те редкие смельчаки, которые готовы были рискнуть и навлечь проклятие на себя и семь колен рода своего - отгонялись палками.

Королевская смерть стала трагедией местного масштаба и безутешный муж (король Рама V) сначала заточил всех свидетелей трагедии, а потом изменил указ отменяющий неприкосновенность королей. Погибшей королеве, которую звали Сунандхе (кстати по совместительству она была единокровной сестрой Рамы) воздвигли мемориал.

Короля Раму V называли «Королевский Будда». Он считается одним из величайших королей Сиама, не только потому что оставил после себя 33 сыновей и 44 дочерей, но и потому, что не допустил экспансии Сиама и основал старейший буддийский университет Таиланда.

Фото: history-thema.com

Церемонию кремации провели только спустя 7 месяцев, и еще год Рама V не мог расстаться с прахом любимой Сунандхи.

А сын Рамы V – принц Чакрабон, стал известен по повести Паустовского «Далекие годы», где описана его связь с киевской дворянкой Екатериной Десницкой.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: