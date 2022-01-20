Истинно итальянское блюдо с богатой историей — идеальное решение для дружеских посиделок за бокалом вина

По одной из версий, блюдо действительно придумали неаполитанские жрицы любви. Когда нужно было перекусить, они готовили быструю пасту из того, что под рукой. По легенде, одна хозяйка публичного дома в Испанском квартале придумала эту ароматную пасту для привлечения изголодавшихся моряков. Здесь они могли получить не только порцию любви, но и макарон.

Ингредиенты

Лингвини - 400 г

Филе анчоусов - 4 шт.

Крупные томаты - 4 шт

Каперсы - по вкусу

Маслины - 50 гр.

Базилик - горсть листьев

Чеснок - 1 зубчик

Петрушка - пучок

Масло оливковое - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Еще одна история повествует о том, что яркое и аппетитное блюдо вызывало ассоциации с цветистыми нарядами путан. Однако не исключено, что все дело в некоей Иветт Ла Франс, урожденной француженке, которая обладала не только кулинарным дарованием, но и изрядной долей иронии, и назвала свое блюдо путтанеска.

Фото: epicurious.com

Способ приготовления

Приготовьте соус. Для этого бланшированные помидоры освободите от кожицы и порежьте на 4 части, маслины - пополам. Разогрейте в кастрюле оливковое масло, добавьте измельченный чеснок и анчоусы и готовьте, пока рыба не превратиться в пасту. . Добавьте каперсы и маслины. Перемешайте и добавьте помидоры. Посолите, поперчите и готовьте еще 2 минуты. В самом конце добавьте базилик и измельченную петрушку. Смешайте готовую пасту аль денте с соусом и немного прогрейте.

Но с этим может поспорить свидетельство о художнике Эдуардо Колуччи, который обосновался на острове Искья. Помимо дома, у него был крохотный клочок земли и множество друзей среди местной богемы. Все они любили собираться поговорить, и конечно, поесть. Но денег у хозяина не было, поэтому он готовил к спагетти соус маринара из собственноручно выращенных томатов и добавлял в него все, что было на полках. Так появилась восхитительная путтанеска - острая и дарующая наслаждение.

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