По одной из версий, блюдо действительно придумали неаполитанские жрицы любви. Когда нужно было перекусить, они готовили быструю пасту из того, что под рукой. По легенде, одна хозяйка публичного дома в Испанском квартале придумала эту ароматную пасту для привлечения изголодавшихся моряков. Здесь они могли получить не только порцию любви, но и макарон.    

Ингредиенты 

  • Лингвини - 400 г
  • Филе анчоусов - 4 шт.
  • Крупные томаты - 4 шт
  • Каперсы - по вкусу
  • Маслины - 50 гр.
  • Базилик - горсть листьев
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Петрушка - пучок
  • Масло оливковое - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу

Еще одна история повествует о том, что яркое и аппетитное блюдо вызывало ассоциации с цветистыми нарядами путан. Однако не исключено, что все дело в некоей Иветт Ла Франс, урожденной француженке, которая обладала не только кулинарным дарованием, но и изрядной долей иронии, и назвала свое блюдо путтанеска.

Фото: epicurious.com
Фото: epicurious.com

Способ приготовления

  1. Приготовьте соус. Для этого бланшированные помидоры освободите от кожицы и порежьте на 4 части, маслины - пополам.
  2. Разогрейте в кастрюле оливковое масло, добавьте измельченный чеснок и  анчоусы и готовьте, пока рыба не превратиться в пасту. .
  3. Добавьте каперсы и маслины. Перемешайте и добавьте помидоры.
  4. Посолите, поперчите и готовьте еще 2 минуты.
  5. В самом конце добавьте базилик и измельченную петрушку.
  6. Смешайте готовую пасту аль денте с соусом и немного прогрейте.

Но с этим может поспорить свидетельство о художнике Эдуардо Колуччи, который обосновался на острове Искья. Помимо дома, у него был крохотный клочок земли и множество друзей среди местной богемы. Все они любили собираться поговорить, и конечно, поесть. Но денег у хозяина не было, поэтому он готовил к спагетти соус маринара из собственноручно выращенных томатов и добавлял в него все, что было на полках. Так появилась восхитительная путтанеска - острая и дарующая наслаждение.  

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