Голливудские красавицы убедили нас в том, что грубые ботинки нужны всем, и носить их можно без вреда для женственности

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Кендалл Дженнер

Пара грубых ботинок — отличная инвестиция в базовый осенний гардероб. И если вы все еще сомневаетесь, стоит ли обзавестись такой моделью обуви, посмотрите, как легко одни и те же ботинки могут дружить с разными стилями. Наглядно это продемонстрировали супермодели Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и Эльза Хоск.

Кендалл Дженнер Getty Images

Американская супермодель Кендалл Дженнер очень устает от каблуков во время Недель моды, поэтому в повседневной жизни она предпочитает носить высокие грубые ботинки со шнуровкой. Модель дополнила их укороченной курткой, худи, прямыми черными брюками и солнцезащитными очками. Получился комфортный аутфит для хмурых осенних дней.

Хейли Бибер

Хейли Бибер Getty Images

Ещё одна всемирно известная модель Хейли Бибер предлагает сочетать грубые ботинки с кожаным тренчем, черной водолазкой, голубыми джинсами и стеганой сумкой. Действительно, а почему бы не представить себя Тринити из легендарной «Матрицы», ведь немного дерзости и брутальности в образе не помешает нам этой осенью.

Эльза Хоск

Эльза Хоск Getty Images

А вот шведская супермодель Эльза Хоск, которая недавно запустила собственный бренд одежды, демонстрирует на своем примере, как сочетать женственные наряды и грубую обувь. Выбрала Эльза белое платье из легкой летящей ткани и черные высокие ботинки Prada на массивной тракторной подошве. Синоптики прогнозируют нам ещё теплые осенние дни, поэтому не упустите момент, чтобы повторить стильный аутфит. Советуем дополнить лук кожаной курткой, дабы выглядеть ещё эффектнее.

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