Стильный пример от супермодели

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У большинства людей осень ассоциируется с бежевым, серым и черным цветом в одежде. Но модные эксперты рекомендуют не останавливаться лишь на традиционных цветах, а добавить больше ярких красок в гардероб. К примеру, известная американская супермодель Эмили Ратаковски, которая недавно официально объявила о разводе с мужем, этой осенью делает ставку на красный цвет. Стоит признать, что это у нее получается замечательно.

Для недавнего выхода Эмили выбрала алые брюки с высокой посадкой — абсолютный тренд осени 2022. Дополнила образ знаменитость белоснежной рубашкой и золотыми лодочками. Получился роскошный образ, который идеально подойдет для похода в офис, свидания или встречи с подругами. Советуем взять на заметку подобное сочетание цветов, дабы точно быть в тренде этой осенью.

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