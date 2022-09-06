Безупречный классический образ для ранней осени: показывает Пенелопа Крус
Испанская актриса во всей красе
Читайте также: Так умеет только она: Сальма Хайек ходит в пышном свадебном платье в повседневной жизниКак бы стремительно не развивалась мода, поражая нас порой вычурными и непонятными трендами, но классика всегда будет в топе. Популярная испанская актриса Пенелопа Крус придерживается такого же правила, практически всегда появляясь на публике в женственных элегантных нарядах. Недавний выход звезды в рамках Венецианского кинофестиваля 2022 — наглядный тому пример.
Для прогулки по Венеции актриса выбрала безупречный образ, который идеально подойдет для ранней осени. Отметим, что Пенелопа уже много лет является музой модного Дома Chanel, и ее редко увидишь в творениях от других брендов. Так, испанская дива предстала в твидовом комплекте из топа с глубоким декольте и жакета, и обтягивающих джинсах. Дополнили образ знаменитости серьги в виде логотипа и сумка-ведро — все от Chanel.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Поразила всех: Тейлор Свифт в бриллиантовом «голом» платье на премии MTV VMA 2022
- Самый трендовый образ будущей осени: показывает Хайди Клум
- Самые модные кроссовки этой осени: показывает Эмили Ратаковски