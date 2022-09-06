Испанская актриса во всей красе

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Как бы стремительно не развивалась мода, поражая нас порой вычурными и непонятными трендами, но классика всегда будет в топе. Популярная испанская актриса Пенелопа Крус придерживается такого же правила, практически всегда появляясь на публике в женственных элегантных нарядах. Недавний выход звезды в рамках Венецианского кинофестиваля 2022 — наглядный тому пример.

Пенелопа Крус Getty Images

Для прогулки по Венеции актриса выбрала безупречный образ, который идеально подойдет для ранней осени. Отметим, что Пенелопа уже много лет является музой модного Дома Chanel, и ее редко увидишь в творениях от других брендов. Так, испанская дива предстала в твидовом комплекте из топа с глубоким декольте и жакета, и обтягивающих джинсах. Дополнили образ знаменитости серьги в виде логотипа и сумка-ведро — все от Chanel.

Пенелопа Крус Getty Images

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