Супермодель собрала все главные тренды сезона в одном аутфите

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Ни для кого не секрет, что сейчас супермодель Беллу Хадид можно по праву назвать одним из главных трендсеттеров: она не боится модных экспериментов, примеряя на себя такие образы, на которые не каждая бы осмелилась. Так, одним из главных трендов предстоящего сезона стал стиль преппи: рубашки с галстуками, свитшоты с надписями, «школьные» юбки. Да-да, все те самые вещи, которые любят носить герои американских сериалов о студенческой и школьной жизни. Что-то из этого обязательно должно поселиться и в вашем осеннем гардеробе.

Белла Хадид Getty Images

К примеру, Белла для выхода в свет выбрала серую юбку-карандаш, укороченный синий бомбер и черную футболку. Отдельного внимания заслуживает то, как знаменитость удачно соединяет в образе спорт и классику: туфли на устойчивом каблуке прекрасно смотрятся с гетрами Nike. Кожаная сумочка и модные украшения стали отличным завершением суперстильного лука супермодели.

Белла Хадид Getty Images

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