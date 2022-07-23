Без фотошопа: Ким и Хлои Кардашьян восхитили поклонников образами в похожих купальниках
Звездные сестры на отдыхе
Читайте также: С чем носить юбку макси этим летом: показывает Виктория БекхэмСемейство Кардашьян сейчас вовсю наслаждается уединенным и роскошным отдыхом на островах Кайкос и Тёркс. В частности, Ким и Хлои Кардашьян не перестают радовать поклонников кадрами в эффектных купальниках. Очередной порцией «горячих» снимков Ким поделилась на своей странице в instagram.
Для фотосессии знаменитости выбрали похожие серебряные купальники из новой коллекции бренда Skims, основательницей которого является сама Ким. Так, Хлои предпочла слитный вариант, а Ким — классический лиф и бикини с завышенной талией. Дополнили образы звездных сестер футуристические очки Balenciaga. Отметим, что купальники цвета металлик на пике популярности этим летом, так что смело добавляйте такие модели к себе в гардероб, пока можно ещё чуть-чуть насладиться жарким сезоном.
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