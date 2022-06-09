Летние образы с белыми джинсами, которые сделают из вас стильную леди

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С белой рубашкой

Белые джинсы — незаменимая вещь в летнем гардеробе. Они удобны, универсальны и отправиться в них можно куда угодно. Только с чем их носить? Мы уже сделали для вас подборку стильных сочетаний.

Total white — стильный look на все времена. К тому же, это самый простой способ выглядеть женственно и элегантно летом. И ещё одно преимущество — в легкой белой одежде вы будете себя чувствовать максимально комфортно в жаркие летние дни. Добавьте к рубашке с джинсами кеды, босоножки на удобной платформе или балетки, и отправляйтесь на прогулку.

Total white look Pinterest

С топом

В летний зной лучшей парой для белых джинсов станет легкий топ. Обратите внимание на топ бандо, который не выходит из моды уже несколько сезонов. Он элегантно открывает плечи, но остается подходящей вещью для повседневных образов.

Белые джинсы с топом бандо Pinterest

С яркими аксессуарами

Белые джинсы всегда выглядят эффектно. Но если вы хотите еще усилить впечатление — на помощь придут яркие аксессуары. Будь то обувь, украшения или сумка могут быть не просто яркими — в моде неон и кислотные оттенки.

Белые джинсы с яркими аксессуарами Pinterest

С вещью в морском стиле

Знаменитая американская супермодель Кендалл Дженнер — одна из главных героинь стритстайла, которая знает, как всегда выглядеть модно, но при этом не вычурно. Она рекомендует сочетать белые брюки с укороченной футболкой в морском стиле. Такой лук выглядит очень свежо и по-летнему.

Кендалл Дженнер Pinterest

С майкой

Универсальное комбо на все случаи жизни. Майку лучше всего выбирать контрастную, дабы не сделать образ слегка скучноватым. Добавьте к этому ансамблю ещё кожаный ремень, и самый стильный расслабленный аутфит этого лета готов.

Белые джинсы с майкой Pinterest

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