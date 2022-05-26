Актриса в костюме в цветах флага Украины покорила Канны

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Известная голливудская актриса Шэрон Стоун в рамках Каннского кинофестиваля появилась на благотворительном ужине, инициированном Better World Fund, где получила премию в знак признания ее благотворительной деятельности. На мероприятии актриса продемонстрировала поддержку Украине в войне, развязанной РФ. Стоун предстала в наряде в цветах украинского флага, покорив всех вокруг.

Шэрон Стоун в Каннах, фото: instagram.com/better_world_forum/

Так, знаменитость надела деловой костюм синего цвета, а ярким акцентом стала желтая подкладка внутри пиджака. Завершили образ звезды лодочки в тон наряду и фирменная укладка, которой Шэрон не изменяет уже много лет. Отметим, что тренд на сине-желтый активно набирает обороты: многие звезды стараются привлечь внимание к событиям в нашей стране именно через соответствующую одежду и символику.

Шэрон Стоун vogue.co.uk

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