Каннский фестиваль 2022: Шэрон Стоун поддержала Украину сине-желтым нарядом
Актриса в костюме в цветах флага Украины покорила Канны
Читайте также: Канны-2022: модель Алина Байкова вышла на красную дорожку с украинской символикойИзвестная голливудская актриса Шэрон Стоун в рамках Каннского кинофестиваля появилась на благотворительном ужине, инициированном Better World Fund, где получила премию в знак признания ее благотворительной деятельности. На мероприятии актриса продемонстрировала поддержку Украине в войне, развязанной РФ. Стоун предстала в наряде в цветах украинского флага, покорив всех вокруг.
Так, знаменитость надела деловой костюм синего цвета, а ярким акцентом стала желтая подкладка внутри пиджака. Завершили образ звезды лодочки в тон наряду и фирменная укладка, которой Шэрон не изменяет уже много лет. Отметим, что тренд на сине-желтый активно набирает обороты: многие звезды стараются привлечь внимание к событиям в нашей стране именно через соответствующую одежду и символику.
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