Знаменитость в необычном образе

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Ким Кардашьян вовсю продолжает экспериментировать со своими образами. Знаменитость на своем примере показывает поклонникам, что не следует слепо копировать луки с подиума. Ким сама задает тенденции, которые вызывают восхищение.

Так, на днях бизнесвумен надела черное закрытое платье объемного кроя с накладными карманами, остроносые ботильоны и футуристичные очки. Образ она дополнила сумкой Balenciaga, инкрустированной кристаллами. К слову, за этой сумкой сейчас охотятся все модницы, но, увы, модель везде раскуплена.

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