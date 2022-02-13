Глубокое декольте и кристальная бахрома: самый элегантный выход 52-летней Кейт Бланшетт
Актриса в невероятном образе
Читайте также: Соблазнительное мини и прозрачный корсет: самый провокационный образ Меган ФоксНакануне в Испании прошла премия «Гойя». Так, Кейт Бланшетт стала первой актрисой, которая завоевала международную номинацию. Для особенного случая актриса вышла в свет в роскошном образе.
Для исторического вечера стилисты звезды подобрали ей платье из серого шелка бренда Armani Privé, декорированное цепочками (на манер бахромы) из драгоценных кристаллов. Выбор итальянской марки для знаменитости, конечно, не вызывает удивления, ведь Бланшетт является амбассадором Armani Beauty.
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