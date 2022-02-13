Актриса в невероятном образе

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Накануне в Испании прошла премия «Гойя». Так, Кейт Бланшетт стала первой актрисой, которая завоевала международную номинацию. Для особенного случая актриса вышла в свет в роскошном образе.

Кейт Бланшетт Getty Images

Для исторического вечера стилисты звезды подобрали ей платье из серого шелка бренда Armani Privé, декорированное цепочками (на манер бахромы) из драгоценных кристаллов. Выбор итальянской марки для знаменитости, конечно, не вызывает удивления, ведь Бланшетт является амбассадором Armani Beauty.

Кейт Бланшетт Getty Images

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