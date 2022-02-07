Беспроигрышная модель на все случаи жизни

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Брюки с низкой посадкой — вернувшийся нашумевший тренд из нулевых, к которому многие пока что относятся неоднозначно. И в отличие от близких подруг-моделей, Хейли Бибер и Беллы Хадид, Кендалл Дженнер переходить на них не спешит.

Кендалл Дженнер, фото: BAUER-GRIFFIN

Новый выход звезды подиумов — в классической модели денима. Если и есть на свете джинсы, которые подойдут любой фигуре без исключения, — это точно они. Темно-синий оттенок, абсолютно прямой крой и нейтральная строчка. Такая модель всегда выручит в очередном случае «мне нечего носить».

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