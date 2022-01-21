Кендалл умеет удивлять

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Супермодель Кендалл Дженнер — ещё та любительница модных провокаций. Звезда обладает настолько роскошной фигурой, что готова демонстрировать ее при любой возможности. Даже — в разгар снежной зимы.

Так, модель опубликовала у себя в Instagram серию эффектных снимков, на которых позирует лишь в маленьком черном бикини. К купальнику Кендалл подобрала необычное сочетание — высокие меховые унты, которые неожиданно для всех в этом сезоне стали главным трендом.

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