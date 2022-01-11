Без каких цветов в предстоящем году не обойдется ни одна модница

Фиолетовый

Как мы знаем, Very Peri — главный цвет 2022 года по версии института Pantone, который символизирует «неистовое счастье». Но дизайнеры предлагают обратить внимание не только на этот оттенок. В текущем и будущем сезоне все оттенки фиолетового — от нежно-лавандового до глубокого сине-фиолетового будут на пике популярности. Советуем не дожидаться весны, а начать носить их прямо сейчас. К примеру, можно порадовать себя теплым уютным свитером в одном из модных оттенков.

Very Peri — главный цвет 2022 года Getty Images

Белый

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Не фиолетовым единым. Эксперты предлагают разбавить яркую палитру природными натуральными оттенками — от шоколадного и оливкового до бежевого и молочно-белого. Уверены, что в вашем гардеробе есть хотя бы одна вещь в белом цвете, которую можно стилизовать уже сейчас. Но особое внимание следует обратить на пальто, которое подойдет как для теплой зимы, так и — ранней весны.

Особое внимание следует обратить на белое пальто Getty Images

Лаймовый и неоново-салатовый

Как и в прошлом сезоне, весной и летом править бал будут насыщенные оттенки зеленого. И вовсе не стоит бояться носить яркие цвета. Главное — правильно внедрить их в образ. А начать можно с аксессуаров — шапка или сумка станут как нельзя кстати.

Весной и летом править бал будут насыщенные оттенки зеленого Getty Images

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