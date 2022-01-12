Ким в стильном повседневном образе

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Не так давно Ким Кардашьян вернулась из романтического отпуска на Багамах со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном, и уже была замечена на шопинге в Малибу со своей старшей дочерью Норт Уэст и племянницей Пенелопой Дисик.

Ким Кардашьян со старшей дочерью Норт Уэст и племянницей Пенелопой Дисик Backgrid

Для повседневного выхода звездная мама и телезвезда выбрала довольно-таки простой, но при этом стильный лук. Ким надела трикотажный оверсайз джемпер со спортивным принтом и расклешенные кожаные брюки, сверху накинув кожаный классический тренч — лучшее сочетание на каждый день.

Ким Кардашьян Backgrid

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