Как одеваются самые модные звездные мамы: эффектный выход Ким Кардашьян
Ким в стильном повседневном образе
Читайте также: Самые модные джинсы предстоящей весны: демонстрирует Тина КунакиНе так давно Ким Кардашьян вернулась из романтического отпуска на Багамах со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном, и уже была замечена на шопинге в Малибу со своей старшей дочерью Норт Уэст и племянницей Пенелопой Дисик.
Для повседневного выхода звездная мама и телезвезда выбрала довольно-таки простой, но при этом стильный лук. Ким надела трикотажный оверсайз джемпер со спортивным принтом и расклешенные кожаные брюки, сверху накинув кожаный классический тренч — лучшее сочетание на каждый день.
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