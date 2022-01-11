Незаменимая вещь в базовом гардеробе

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Правильные джинсы — основа стильного и эффектного образа для любого случая. И 24-летняя французская модель Тина Кунаки об этом прекрасно знает. Вчера девушка поделилась свежими кадрами из отпуска, который благополучно проводит со своим мужем Венсаном Касселем.

Для каникул в Бразилии Тина выбрала идеальные джинсы из светлого денима и бикини белого цвета. Отметим, что такая модель джинсов будет особенно актуальной в будущем сезоне весна-лето 2022. Они способны сделать ноги визуально длиннее, а за счет свободного кроя они выглядят стильно и расслабленно в одночасье.

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