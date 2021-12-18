Самый красивый костюм для встречи Нового года 2022: показывает Приянка Чопра
Лучшая инвестиция в ваш гардероб
Читайте также: Как подчеркнуть фигуру с помощью простых вещей: показывает Анджелина ДжолиНа днях индийская актриса Приянка Чопра появилась на одном из мероприятий в Нью-Йорке. Для своего выхода звезда предпочла костюм алого цвета, состоящий из жакета и широких брюк. Приянка дополнила образ ремешком, который подчеркнул ее стройную талию.
Отметим, что такой костюм станет прекрасной инвестицией в ваш гардероб: он подходит и для повседневных выходов, и для светских мероприятий. К тому же, праздновать Новый год в костюме — лучшая альтернатива платью.
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