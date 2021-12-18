Лучшая инвестиция в ваш гардероб

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На днях индийская актриса Приянка Чопра появилась на одном из мероприятий в Нью-Йорке. Для своего выхода звезда предпочла костюм алого цвета, состоящий из жакета и широких брюк. Приянка дополнила образ ремешком, который подчеркнул ее стройную талию.

Отметим, что такой костюм станет прекрасной инвестицией в ваш гардероб: он подходит и для повседневных выходов, и для светских мероприятий. К тому же, праздновать Новый год в костюме — лучшая альтернатива платью.

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