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Вчера состоялась пресс-конференция по случаю премьеры новой части «Матрицы», для которой Приянка Чопра выбрала очень экстравагантный образ. 39-летняя индийская актриса надела закрытое платье миди с принтом в клетку. Такой наряд очень удачно корректирует фигуру благодаря контрастному принту, который отвлекает внимание от проблемных зон.

Яркий макияж и футуристичная прическа в виде длинной тугой косы стали удачным завершением необычного наряда Приянки.

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