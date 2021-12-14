Модный тренд на экологичность

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Вариантов модной верхней одежды сейчас так много, что выбрать идеальную модель, которая подойдет именно вам, — не составит никакого труда. Но покупать первую попавшуюся вещь по совету подруги, к примеру, тоже не стоит, ведь обращать внимание следует сразу на несколько факторов: удобство, стиль и, конечно же, тепло. Естественно, пуховик — самая яркая ассоциация с зимой, взирая на его практичность. Но в этом сезоне стоит присмотреться и к другим модным вещам.

Модные шубы из искусственного меха зима 2022 Getty Images

Вещь, которая подойдет на каждый случай — шуба. Поскольку бренды массово отказываются от натурального меха, стоит обратить внимание на искусственный. Во-первых, качественный эко-мех отлично согревает в холодную погоду. Во-вторых, современные модели смотрятся едва ли не более стильно, чем натуральные шубы.

Модные шубы из искусственного меха зима 2022 Getty Images

Но как выбрать идеальную шубу из искусственного меха? В первую очередь обращайте пристальное внимание на ее силуэт. Самым популярным вариантом остается оверсайз — именно такие шубы на пике популярности в этом сезоне. Не забывайте и про самый беспроигрышный вариант — прямой крой, длина миди, акцентный воротник. Также не отказывайтесь от смелых экспериментов с яркими оттенками — шуба розового, лавандового, мятного или желтого цвета смотрится не менее гармонично, чем классические черные, бежевые и белые модели. Самые лучшие варианты ищите в нашей подборке.

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