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Вариантов модной верхней одежды сейчас так много, что выбрать идеальную модель, которая подойдет именно вам, — не составит никакого труда. Но покупать первую попавшуюся вещь по совету подруги, к примеру, тоже не стоит, ведь обращать внимание следует сразу на несколько факторов: удобство, стиль и, конечно же, тепло. Естественно, пуховик — самая яркая ассоциация с зимой, взирая на его практичность. Но в этом сезоне стоит присмотреться и к другим модным вещам.

Модные шубы из искусственного меха зима 2022
Модные шубы из искусственного меха зима 2022
Getty Images

Вещь, которая подойдет на каждый случай — шуба. Поскольку бренды массово отказываются от натурального меха, стоит обратить внимание на искусственный. Во-первых, качественный эко-мех отлично согревает в холодную погоду. Во-вторых, современные модели смотрятся едва ли не более стильно, чем натуральные шубы.

Модные шубы из искусственного меха зима 2022
Модные шубы из искусственного меха зима 2022
Getty Images

Но как выбрать идеальную шубу из искусственного меха? В первую очередь обращайте пристальное внимание на ее силуэт. Самым популярным вариантом остается оверсайз — именно такие шубы на пике популярности в этом сезоне. Не забывайте и про самый беспроигрышный вариант — прямой крой, длина миди, акцентный воротник. Также не отказывайтесь от смелых экспериментов с яркими оттенками — шуба розового, лавандового, мятного или желтого цвета смотрится не менее гармонично, чем классические черные, бежевые и белые модели. Самые лучшие варианты ищите в нашей подборке.

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