Рассказываем, как эффектно внедрить главный цвет будущего года в свой гардероб

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В декабре специалисты Pantone традиционно объявляют главный цвет следующего года. На этот раз представители института решили ограничиться лишь одним, зато очень эффектным: цветом 2022 года был назван Very Peri — «самый счастливый и самый теплый из всех синих оттенков».

Как носить Very Peri — главный цвет 2022 года по версии Pantone pantone.com

Правда, такой вариант подходит далеко не всем. Многим девушкам этот бледноватый оттенок синего кажется весьма опасным — и на тотал-лук в таких тонах не каждая решится. Как же тогда поддержать главный тренд следующего года? Ivona собрала для вас беспроигрышные приемы, которые помогут стилизовать этот оттенок в лучшем виде.

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Самый «безопасный» вариант — выбрать обувь или аксессуар в этом цвете. К примеру, сумку. Также можно и ограничиться каким-то предметом одежды, но удаленным от лица — например, брюками. А с какими цветами сочетать самый модный оттенок 2022 года? Универсальные черный, белый, серый и бежевый — самое эффектное комбо. Интересно будет смотреться в сочетании с Very Peri и желтый — особенно приглушенные его тона. В общем, этот цвет оказывается не таким уж сложным, если знать, как к нему подойти. Советуем вдохновиться примерами из нашей галереи и не бояться внедрять главный цвет в свой гардероб.

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