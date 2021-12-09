Самые практичные из модных сочетаний

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Зимой нам не обойтись без двух вещей — куртки и шарфа. И чаще всего они существуют в неразрывной связи. Но нужно постараться сделать теплый образ ещё и стильным. А для этого непременно стоит правильно «подружить» шарф с вашей зимней курткой. Но как носить шарф с пуховиком так, чтобы оставаться модной даже при температуре ниже нуля?

Модные шарфы зима 2021/2022 Getty Images

Первое и важное правило: чем проще, тем лучше. Не стоит пытаться соорудить у себя на шее сложную конструкцию из многочисленных узлов. Это не всегда выглядит действительно красиво — и потом, обычно это попросту неудобно. Просто набросьте шарф на шею и перекиньте один конец через плечо — это добавит образу нужную ноту небрежности без лишних усилий.

Модные шарфы зима 2021/2022 Getty Images

Огромные шарфы-одеяла крупной вязки смотрятся стильно в любом случае. С ними вообще любые усилия будут лишними — их можно даже просто набросить поверх куртки, не завязывая.

Если же в приоритете для вас комфорт, то лучше всего будет плотно обвязать шарф вокруг шеи и спрятать его под ворот пуховика или парки. Можно также завязать его простой петлей или узлом поверх куртки — это будет чуть более эффектный, но не менее действенный способ сохранить тепло в минусовую температуру.

Модные шарфы зима 2021/2022 Getty Images

Еще один эффектный способ вписать шарф в образ — повторить в нем оттенок одной из надетых на вас вещей. Тогда лук получится по-настоящему цельным.

Модные шарфы зима 2021/2022 Getty Images

Ну а если вы все еще боитесь совершить ошибку в составлении своего модного комбо, мы советуем присмотреться к нашей подборке с образами модниц — они уж точно всегда подскажут, какое сочетание окажется самым выигрышным.

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