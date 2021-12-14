Пуховик, без которого не обойтись этой зимой: показывает Эйса Гонсалес
Актриса на прогулке в Лос-Анджелесе
Читайте также: Самый модный пуховик этой зимы: показывает Ирина ШейкХоть и зима в Калифорнии сильно отличается от нашей, судя по образам звезд, — там достаточно прохладно. И настолько, что некоторые решили серьезно утеплиться, достав из шкафов свои пуховики. Среди них накануне была замечена папарацци актриса Эйса Гонсалес.
Для прогулки после спортзала знаменитость выбрала яркие оранжевые легинсы, беговые кроссовки и самый модный пуховик этой зимы — черный, из бархата и очень короткий. Такой фасон идеально подойдёт как к джинсам, так и к платьям, поэтому смело отправляйтесь за похожей моделью в магазин.
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