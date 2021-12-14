Актриса на прогулке в Лос-Анджелесе

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Хоть и зима в Калифорнии сильно отличается от нашей, судя по образам звезд, — там достаточно прохладно. И настолько, что некоторые решили серьезно утеплиться, достав из шкафов свои пуховики. Среди них накануне была замечена папарацци актриса Эйса Гонсалес.

Эйса Гонсалес Backgrid

Для прогулки после спортзала знаменитость выбрала яркие оранжевые легинсы, беговые кроссовки и самый модный пуховик этой зимы — черный, из бархата и очень короткий. Такой фасон идеально подойдёт как к джинсам, так и к платьям, поэтому смело отправляйтесь за похожей моделью в магазин.

Эйса Гонсалес Backgrid

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