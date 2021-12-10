Новый образ бразильской модели

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Знаем, что выбрать зимнюю шапку не так уж и просто. Должно быть и тепло, и стильно, и к лицу. Если вы до сих пор не подобрали себе головной убор для холодной поры, советуем присмотреться к необычному образу бразильской модели Жизель Оливейры.

Девушка сделала ставку на черный тотал-лук с интересными деталями. Жизель надела очень короткую юбку с широким поясом, плотные колготки, облегающий лонгслив и черные кожаные перчатки. Главным акцентом образа стала объемная меховая шапка черного цвета. Такой аксессуар точно не даст ушам замерзнуть, и смотрится она чересчур стильно.

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