Новый выход супермодели

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Классика зимы на все времена — черный пуховик. Практичный, легко сочетаемый практически со всеми вещами, теплый — именно за эти качества его все и любят. Если в преддверии морозов вы ещё не нашли свой идеальный вариант на каждый день, — предлагаем вдохновиться выбором Ирины Шейк.

Ирина Шейк Getty Images

В этом сезоне знаменитая супермодель отдала предпочтение пуховику Burberry с эффектом накидки сзади. Взяв его за основу, звезда составила лаконичный повседневный аутфит в стиле тотал-блэк. Лучший выбор для ежедневных выходов. Также советуем обратить внимание на сумку, которая удачно дополнила образ Ирины — меховые модели этой зимой на пике популярности.

Ирина Шейк Getty Images

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