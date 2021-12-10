Актриса показывает беспроигрышное сочетание в одежде

Читайте также: Вместо «голого» — «глухое» кружево: Ким Кардашьян получила премию «Икона моды»

Минувшим вечером мероприятия в честь 75-летия UNICEF проходили по всему миру: в Мадриде с речью выступала королева Летиция, а в Лондоне почетной гостьей гала-ужина стала актриса Лили Джеймс.

Лили Джеймс Getty Images

На благотворительный вечер актриса прибыла в наряде Miu Miu, состоящем из двух частей: высокой юбки с глубоким разрезом и укороченного жакета с атласными лацканами, который хочется рассматривать как можно дольше. Такой аутфит — отличная идея для новогоднего наряда, в котором без внимания вы точно не останетесь.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: