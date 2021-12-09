Главный оттенок года по версии специалистов Pantone

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2022 года. Им стал сиреневый оттенок под названием Very Peri (в переводе — «очень красивый»).

Very Peri - главный цвет 2022 года pantone.com

Отметим, что впервые в истории цвет года не выбирали, а именно создали заново, исходя из происходящих событий в мире. Специалисты Pantone считают, что цвет Very Peri соединяет в себе «постоянство» синего с «энергией и волнением» красного, символизируя креативность, воображение, динамизм и продвижение вперед.

«Цвет года отражает то, что происходит в нашей глобальной культуре», — говорит Лори Прессман, вице-президент Института цвета Pantone.

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