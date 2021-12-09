Pantone назвали главный цвет 2022 года
Главный оттенок года по версии специалистов Pantone
Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2022 года. Им стал сиреневый оттенок под названием Very Peri (в переводе — «очень красивый»).
Отметим, что впервые в истории цвет года не выбирали, а именно создали заново, исходя из происходящих событий в мире. Специалисты Pantone считают, что цвет Very Peri соединяет в себе «постоянство» синего с «энергией и волнением» красного, символизируя креативность, воображение, динамизм и продвижение вперед.
«Цвет года отражает то, что происходит в нашей глобальной культуре», — говорит Лори Прессман, вице-президент Института цвета Pantone.
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