Герцогиня Кембриджская на церковном концерте

Вчера в Вестминстерском Аббатстве состоялся благотворительный рождественский концерт, организованный Кейт Миддлтон. Он был посвящен работе героев пандемии — врачей, волонтеров и учителей.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Getty Images

Для важного события Кейт выбрала очень эффектный образ: она надела приталенное платье-пальто бренда Catherine Walker, украшенное бантом, в «рождественском» алом цвете. Образ дополнили классические лодочки Gianvito Rossi и клатч Miu Miu.

Кейт Миддлтон Getty Images

В точно таком же пальто (только в черном цвете) можно было увидеть герцогиню на похоронах принца Филиппа, который ушел из жизни 9 апреля 2021 года. В этот раз символичное пальто было выбрано не просто так: Кейт подчеркнула важность семейных ценностей и напомнила, что принц Филипп навсегда остаётся в сердцах своих родных.

Кейт Миддлтон Getty Images

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