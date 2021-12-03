4 актуальных варианта

Золотой

Если хотите, чтобы праздничное настроение появилось уже сейчас, — советуем присмотреться к вариантам золотого маникюра, ведь такой цвет традиционно ассоциируется с новогодними гуляньями. Выбирайте однотонное покрытие, глиттеры разных форм, а также сияющую втирку.

Золотой маникюр freepik.com

Насыщенный синий

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В этом сезоне особой популярностью пользуются глубокий ультрамарин и сапфировый, которые смотрятся благородно и в то же время эффектно. Темно-синее покрытие подойдет любой форме и длине ногтей, но лучше всего будет смотреться на коротких.

Синий маникюр freepik.com

Зеленый

Ещё одна стильная идея для тех, кто не боится ярких цветов. Изумрудный, хвойный и даже болотный — все эти оттенки будут смотреться на ногтях свежо и необычно. Добавьте минималистичный дизайн или используйте глубокие оттенки зеленого для цветного френча.

Зеленый френч freepik.com

Голубой

А для тех, кому глубокие оттенки не по вкусу, шикарным решением станет голубое покрытие. Это может быть бирюзовый, небесно-голубой или лазурный — выбирайте по настроению, ведь этой зимой актуальны все оттенки этого цвета.

Небесно-голубой маникюр freepik.com

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