Главные тренды в окрашивании волос зимы 2022
Каштановый
Читайте также: Приянка Чопра показала стильную укладку, которая подойдет для любого случаяВ этом сезоне благородный каштановый оттенок получил более яркую интерпретацию — советуем присмотреться к вариантам с рыжими и шоколадными отливами. Этот оттенок шикарно раскроется как на прямых, так и на кудрявых волосах. Его по праву можно считать одним из самых универсальных и практичных.
Балаяж
Окрашивание балаяж — это не только про стиль, но и про комфорт. Подобное окрашивание очень простое в уходе и не требует частой коррекции. Но главное его преимущество — максимально естественный вид с эффектом омолаживания. Лучше всего балаяж будет смотреться на оттенках блонда — на заметку обладательницам светлых волос.
Дымчатый черный
Читайте также: Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2021Этой зимой матовый черный сменяет насыщенный дымчато-черный тон, который добавит образу изысканности и загадочности. Лучше всего подобное окрашивание будет смотреться в глянцевом исполнении.
Грязно-русый
Такой оттенок отлично сочетается с любой кожей — от смуглой до бледной. В этом сезоне классический русый сменяет его грязный оттенок. Спокойный и нейтральный, он эффектно выделит черты лица и притянет все внимание к вашему взгляду.
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