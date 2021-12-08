Рассказываем, какие оттенки стали фаворитами зимнего сезона

Каштановый

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В этом сезоне благородный каштановый оттенок получил более яркую интерпретацию — советуем присмотреться к вариантам с рыжими и шоколадными отливами. Этот оттенок шикарно раскроется как на прямых, так и на кудрявых волосах. Его по праву можно считать одним из самых универсальных и практичных.

Каштановый цвет волос pixabay.com

Балаяж

Окрашивание балаяж — это не только про стиль, но и про комфорт. Подобное окрашивание очень простое в уходе и не требует частой коррекции. Но главное его преимущество — максимально естественный вид с эффектом омолаживания. Лучше всего балаяж будет смотреться на оттенках блонда — на заметку обладательницам светлых волос.

Балаяж pixabay.com

Дымчатый черный

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Этой зимой матовый черный сменяет насыщенный дымчато-черный тон, который добавит образу изысканности и загадочности. Лучше всего подобное окрашивание будет смотреться в глянцевом исполнении.

Дымчатый черный цвет волос pixabay.com

Грязно-русый

Такой оттенок отлично сочетается с любой кожей — от смуглой до бледной. В этом сезоне классический русый сменяет его грязный оттенок. Спокойный и нейтральный, он эффектно выделит черты лица и притянет все внимание к вашему взгляду.

Грязно-русый цвет волос pixabay.com

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