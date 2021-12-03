Собрали для вас самые красивые варианты

В чем встречать Новый год 2022: 10 лучших черных платьев depositphotos.com

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Черное платье благодаря своей универсальности и уместности в любой ситуации стало главным помощником для девушек по всему миру и готовым ответом на вопрос «Что надеть, если сомневаешься и не можешь определиться с выбором».

В новом сезоне оно обзавелось соблазнительными вырезами в самых неожиданных местах, став гораздо «острее» и современнее. Предпочтительная длина такого платья — миди. К тому же, черный — король вечерних нарядов. Такой вариант идеально подойдет для встречи Нового года 2022. Собрали для Вас 10 лучших вариантов. Выбирайте то, что по душе!

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