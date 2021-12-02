Кому из селебрити в этом году удалось удивить поклонников неудачными выходами в свет

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Холли Берри на церемонии вручения премии «Оскар 2021»

В начале этого года мировой бомонд наконец-то начал немного приходить в себя после пандемии. В несколько измененном формате состоялись премьеры, премии и фестивали. Среди них самые долгожданные — «Оскар», Каннский кинофестиваль и Met Gala. Большинство звезд, как всегда, порадовали роскошными выходами, но кому-то удалось «слегка» разочаровать публику своими откровенно «провальными» образами.

Холли Берри Getty Images

Известная актриса Холли Берри прибыла на церемонию в платье лавандового цвета. Все бы ничего, только странный огромный бант в районе живота испортил весь вид актрисы.

Аманда Сейфрид на церемонии вручения премии «Оскар 2021»

Аманда Сейфрид Getty Images

35-летняя Аманда Сейфрид поразила всех своим платьем Armani Privе. Пышное, красное, с глубоким декольте — только такие «зефирки» уже давно не в тренде. Платья похожего кроя красиво смотрятся на детях, но дамам постарше стоит обратить внимание на другие фасоны.

Кристен Стюарт на Венецианском кинофестивале 2021

Кристен Стюарт Getty Images

Образ звезды фильма «Спенсер» Кристен Стюарт на открытии Венецианского кинофестиваля не ругал только ленивый. Напомним, что актриса сотрудничает с брендом Chanel, но отправиться на красную дорожку она решила в ... пижаме. На Кристен был шелковый костюм, состоящий из бирюзовых брюк и обрамленной белым кружевом комбинации с черным бантом спереди. Модные критики сочли, что в таком виде на престижном мероприятии появляться недопустимо.

Серена Уильямс на Met Gala 2021

Серена Уильямс Getty Images

К сожалению, этот образ Серены Уильямс на Met Gala 2021 — тот случай, когда «все и сразу» — не самое лучшее решение. Американская профессиональная теннисистка сочетает в одном образе акцентные блестящие босоножки, гигантскую градиентую накидку из перьев и кружевной комбинезон с аппликациями-звездами.

Ким Петрас на Met Gala 2021

Ким Петрас Getty Images

Довольно-таки странный и непонятный образ певицы Ким Петрас на Met Gala 2021 обсуждали все. Вероятно, Ким вдохновилась девушками-наездницами, только суровый Дикий Запад превратился в детский утренник. Голова лошади вместо выреза кажется комичной, да и к платью в крупный цветок осталось много вопросов.

Шэрон Стоун на Каннском кинофестивале 2021

Шэрон Стоун Getty Images

Очень неожиданно, но всех неприятно на фестивале в Каннах удивила Шэрон Стоун, которую обычно привыкли видеть в стильных и элегантных образах. Актриса появилась на красной дорожке в воздушном нежно-голубом платье, которое украсили множество цветов. Но 63-летнюю актрису тут же сравнили с «престарелой Золушкой». Однако сама звезда заявила, что подобную критику не разделяет и от своего наряда в полном восторге, что мы и видим на фото.

Тина Кунаки на Каннском кинофестивале 2021

Тина Кунаки Getty Images

Тина Кунаки обескуражила публику появлением на фестивале в Каннах в фиолетовом наряде, состоящем из длинной юбки со шлейфом и пиджака с капюшоном и огромным красным бантом от Valentino. Образ вызвал немало откликов, большинство из которых — негативные.

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