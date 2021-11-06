Звезда его носит уже третий сезон подряд

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Гардероб Эмилии Кларк — верная примета первых заморозков. Стоит британской актрисе в суровом Лондоне достать из шкафа любимое пальто-плед бренда Mother of Pearl — ждите похолодания. Примета проверенная. Эту черно-белую шотландскую клетку и бахрому мы видим на Эмилии уже третий сезон подряд — и каждый раз выглядит британка и практично, и очень модно.

Эмилия Кларк Getty Images

Бахрома, действительно, не покидает fashion-радары, а становится только длиннее и длиннее. Что еще раз подтверждает разумное, а совсем не «одноразовое» отношение звезды и к своему гардеробу. Носит это пальто Кларк и на свидания, и по магазинам; и с каблуками, и с массивными ботинками, и с элегантными лоферами. Также хочется отметить, что без тяжелого макияжа 35-летняя Эмилия выглядит настоящим подростком!

Эмилия Кларк Getty Images

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