Актриса в ярком образе

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Поздняя осень — звездная пора для дождевиков. А если в вашем гардеробе все еще нет стильного спасения от дождя, то обзаведитесь плащом как у Зои Кравиц. Звезда выбрала ярко-розовый цвет, который в этом сезоне считается одним из самых трендовых. Она умело сочетает дождевик с кожаным пиджаком, ультракороткими шортами и лоферами Gucci. Дополнили эффектный образ солнцезащитные очки и крупные золотые серьги.

Зои Кравиц Getty Images

Собрали для вас ещё несколько ярких вариантов, которые не только защитят от дождливой погоды, но и разнообразят осенние луки. Ищите в нашей подборке:

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